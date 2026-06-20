Papa Leone XIV a Pavia, la culla termica benedetta da Prevost per i bambini abbandonati

Sul sagrato del Duomo di Pavia sono stati allestiti un giardino simbolico e una serie di pannelli con i messaggi scritti dai bambini della diocesi nelle scorse settimane, durante i Grest, le attività estive degli oratori di tutti i territori lombardi e dedicato quest’anno a San Francesco d’Assisi. Tra gli oggetti pronti per la benedizione di Papa Leone XIV, atteso in città nel pomeriggio, anche una culla termica che dopo la cerimonia tornerà all’ospedale di Pavia per l’accoglienza dei neonati abbandonati. A descrivere l’allestimento è Luca Gregorelli, direttore della Pastorale Giovanile: “Qui è stato allestito un giardino che ha alcuni simboli. L’ulivo, che è il simbolo della pace, perché i ragazzi oggi faranno insieme al Papa un’invocazione, una preghiera per la pace”. Gregorelli ha spiegato il collegamento con il tema dell’estate ragazzi: “Tema dei Grest di quest’anno è San Francesco d’Assisi, Bella Fra, e quindi l’uomo della pace per eccellenza, per cui l’ulivo simboleggia questo. Ai pannelli ci sono i messaggi che nei giorni scorsi, durante le prime settimane di Grest, gli stessi bambini della Diocesi hanno scritto proprio come invito, preghiera, esortazione per la pace da consegnare idealmente a Papa Leone”. Nell’area è stata collocata anche la statua della Madonna della Columbina, portata dall’omonimo santuario alle porte di Pavia che Robert Francis Prevost avrebbe dovuto visitare da cardinale, prima dell’elezione al soglio pontificio.