Papa Leone XIV a Pavia, bagno di folla per Prevost fuori da San Pietro in Ciel D’Oro

Bagno di folla per Papa Leone XIV a Pavia. Il pontefice ha celebrato la messa nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Le autorità hanno confermano la presenza di circa 1800 fedeli all’interno e all’esterno della chiesa. Al termine della visita alla basilica, Prevost si è fermato a salutare e benedire i pellegrini in attesa in piazza, con particolare attenzione a un gruppo di malati e disabili. Il Pontefice ha stretto mani, benedetto e salutato diversi bambini, donando loro anche alcuni rosari. Tra questi Nicolò, un bambino con la sindrome di Down, che ha ricevuto dal Papa un rosario di perline bianche. Leone XIV si è soffermato anche con Carmen, una donna su sedia a rotelle, che gli ha donato a sua volta un rosario. “Abbiamo parlato un po’ e gli ho dato in dono una corona del Rosario benedetta a Lourdes, dove sono appena stata – ha raccontato la donna, visibilmente emozionata – Gli ho detto che è speciale perché ha sei decine e non cinque: durante l’ultima apparizione la Madonna aveva detto a Bernadette di dire una decina in più per pregare per malati e peccatori”. Il Papa le ha risposto: “Devo andare anche io a Lourdes”.