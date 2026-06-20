Mondiali 2026: in Messico spopola Osito, il cane trovatello mascotte della nazionale

Tra la folla dei Mondiali 2026, i maxischermi e la febbre del calcio che sta travolgendo Città del Messico, fuori dal campo è emersa una star inaspettata. Osito, un cane di 8 anni di razza mista (poodle) salvato da un rifugio, che gira per la città su una bicicletta è diventato popolarissimo tra i tifosi della nazionale messicana. Vestito con la maglia del Tricolor, occhiali da sole e un berretto, Osito, è la mascotte di tutti gli appassionati. A portarlo in giro il suo proprietario, Jorge Rangel che ha trascorso gli ultimi due anni portando il cane con sé nei suoi giri quotidiani per consegnare prodotti per la casa in tutta la capitale.