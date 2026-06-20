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sabato 20 giugno 2026

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L'arrivo di Papa Leone XIV nella Basilica di S.Pietro in Ciel d'Oro

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Papa Leone XIV è arrivato alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, accolto da un lungo applauso dei fedeli in attesa. Scendendo dall’auto, il Pontefice ha salutato la folla con un cenno della mano. Per l’occasione sono esposte in modo eccezionale, sull’altare della basilica, le reliquie di Sant’Agostino: un’urna che custodisce le ossa del santo. L’esposizione avviene di norma solo tre volte l’anno, il 28 agosto, giorno della festa del patrono, il 13 novembre, data della sua nascita, e il 24 aprile, giorno della conversione. Le reliquie vengono portate sull’altare anche in occasione delle visite papali, come accade oggi. L’ultima volta risale alla visita di Benedetto XVI.