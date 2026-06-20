L'arcivescovo di Milano Mario Delpini arriva a Pavia per la visita di Papa Leone XIV

L’arcivescovo di Milano Mario Delpini è arrivato alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia in attesa di Papa Leone XIV. “Non sono portato alle emozioni io, quindi certamente è un grande momento, insomma. Sant’Agostino è appunto il nostro maestro di tutto, di teologia, di spiritualità, e quindi è una cosa in grande occasione”. Alla domanda se la scelta di Pavia, e non di Milano, come tappa dell’incontro gli dispiaccia, Delpini ha risposto: “Noi non siamo gelosi, ecco, quindi è chiaro che qui il convento degli Agostiniani e la presenza delle reliquie di Sant’Agostino sono motivi che insomma anzitutto aiutano a ricordare Sant’Agostino, poi la tomba, il monumento è veramente un’opera d’arte che merita di essere venerato”. L’arcivescovo ha citato anche un episodio legato alla madre del santo: “Mi pare che dicesse che non gli interessava tanto dove fosse sepolta, l’importante è che pregassero per lei, quindi questo tema della preghiera mi pare che prevalga su tutto il resto”. Sull’ipotesi di una futura tappa milanese del Papa, Delpini ha escluso annunci immediati: “Per adesso non c’è nessun programma e nessun segnale, però prima o poi arriverà perché lì c’è il battistero dove è stato battezzato”. Invitato a lanciare ufficialmente l’invito, l’arcivescovo ha preferito attendere: “Oggi no, perché in Lombardia c’è tutto il mondo da visitare”.