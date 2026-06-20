Italia-Usa, Salvini: "Rapporti non compromessi, non mi pento del sostegno a Trump"

“Pentito del sostegno a Trump? Non mi devo pentire, mi dolgo e mi pento, mi pento e mi dolgo quando vado a confessarmi in chiesa. Io mi sento italiano, sono vicepresidente del Consiglio e voglio avere buoni rapporti con tutti. Io posso solo ripetere che chi attacca il presidente del Consiglio attacca tutto il Governo e attacca tutta l’Italia. Ciò ovviamente non compromette i rapporti fra due Paesi amici, fra due popoli amici”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine delle primarie del partito per la scelta del candidato sindaco di Milano.