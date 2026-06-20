Iran, il ministro degli Interni pakistano in visita a Teheran

Sabato il ministro degli Interni pakistano ha incontrato a Teheran il ministro degli Esteri iraniano nell’ambito degli sforzi volti a dare seguito al memorandum d’intesa recentemente firmato tra l’Iran e gli Stati Uniti.

Mohsin Naqvi e Abbas Araghchi si sono incontrati mentre i colloqui tra l’Iran e gli Stati Uniti sul Lago dei Lucerna, in Svizzera, sono stati nuovamente rinviati. Il viaggio ha segnato la quinta visita di Naqvi in Iran negli ultimi mesi.

La firma del memorandum ha aperto una finestra di due mesi per i negoziati sul programma nucleare di Teheran e per il ripristino del traffico petrolifero attraverso lo Stretto di Hormuz ai livelli prebellici.

Ma la spinta degli Stati Uniti ad avviare rapidamente i colloqui ad alto rischio ha incontrato un ostacolo venerdì, poiché Teheran ha insistito sul fatto che prima debbano cessare gli attacchi israeliani contro i militanti di Hezbollah sostenuti dall’Iran in Libano.