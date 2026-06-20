Gaza, momento di relax per gli abitanti: spiagge prese d'assalto per sfuggire al caldo

Momenti di relax per gli abitanti di Gaza che si sono riversati in massa in spiaggia per sfuggire al caldo torrido dell’estate. Il mare è diventato una delle poche attività ricreative rimaste nella Striscia, martoriata da oltre due anni di guerra.

Le alte temperature sono ancora più insopportabili all’interno delle tende dove vivono centinaia di migliaia di sfollati, che non hanno altra scelta se non il mare per affrontare il caldo.

Le spiagge di Gaza sono diventate anche la casa di migliaia di sfollati che vivono in riva al mare perché, dicono, non c’è altro spazio dove vivere.