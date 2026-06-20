Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 20 giugno 2026

Ultima ora

Centrodestra, Salvini: "Questa coalizione vincerà, Lega sarà in doppia cifra"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Futuro Nazionale ha superato la Lega nei sondaggi? Ne ho visto uno ieri dove la Lega è avanti abbondantemente, quindi il sondaggio io lo faccio l’anno prossimo, in cabina elettorale e sono convinto che questo centrodestra possa vincere, con la Lega ampiamente in doppia cifra. Quindi ci rivediamo l’anno prossimo con i sondaggisti e vediamo”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine delle primarie del partito per la scelta del candidato sindaco di Milano. “Vannacci per il momento si è messo fuori, poi se cambierà idea vedremo, però per il momento vota per mandare a casa il governo: vedremo ad esempio sul Piano Casa come voteranno. Se tu voti contro il governo perché lo vuoi mandare a casa, poi o cambi idea e dici ma ho sbagliato oppure non puoi votare contro il governo e poi chiedere di entrare parte del governo”, ha concluso Salvini.