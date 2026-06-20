Centrodestra, Salvini: "Questa coalizione vincerà, Lega sarà in doppia cifra"

“Futuro Nazionale ha superato la Lega nei sondaggi? Ne ho visto uno ieri dove la Lega è avanti abbondantemente, quindi il sondaggio io lo faccio l’anno prossimo, in cabina elettorale e sono convinto che questo centrodestra possa vincere, con la Lega ampiamente in doppia cifra. Quindi ci rivediamo l’anno prossimo con i sondaggisti e vediamo”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine delle primarie del partito per la scelta del candidato sindaco di Milano. “Vannacci per il momento si è messo fuori, poi se cambierà idea vedremo, però per il momento vota per mandare a casa il governo: vedremo ad esempio sul Piano Casa come voteranno. Se tu voti contro il governo perché lo vuoi mandare a casa, poi o cambi idea e dici ma ho sbagliato oppure non puoi votare contro il governo e poi chiedere di entrare parte del governo”, ha concluso Salvini.