Anne Hathaway incinta: l’attrice annuncia l'arrivo del terzo figlio sui social

Anne Hathaway ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio attraverso un post pubblicato su Instagram. L’attrice statunitense, 43 anni, è sposata dal 2012 con Adam Shulman. Nota al grande pubblico per i suoi ruoli nei due film de “Il diavolo veste Prada” e attesa nel nuovo progetto cinematografico “The Odyssey”, Hathaway ha condiviso la notizia con un breve video diventato rapidamente virale sui social. Nel filmato, l’attrice appare inizialmente con le braccia incrociate davanti al ventre, mentre in sottofondo suona il brano “Baby I’m Yours” di Barbara Lewis. Pochi secondi dopo, abbassa le mani mostrando il pancione, lo accarezza e sorride prima di uscire dall’inquadratura. A corredo del video, una didascalia essenziale: “x Baby, I’m yours x”, che ha raccolto immediatamente migliaia di commenti e reazioni da parte dei fan.