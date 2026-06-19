Ucraina: attacchi russi su Kharkiv e Odessa, soccorritori al lavoro per spegnere gli incendi

Dieci persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite a seguito di un attacco russo nella regione di Kharkiv, in Ucraina.

Durante la notte, la Russia ha sferrato attacchi con bombe aeree guidate su Kharkiv e sui distretti limitrofi, secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza. Uno degli attacchi ha danneggiato un magazzino, provocando un incendio di vaste proporzioni che i vigili del fuoco stavano ancora cercando di domare venerdì mattina. L’attacco ha inoltre danneggiato fino a 40 edifici residenziali privati e veicoli. Il Servizio statale di emergenza ha inoltre riferito che una persona è rimasta uccisa e altre quattro sono rimaste ferite in un altro attacco russo nella regione meridionale di Odessa. Colpita un’area di sosta per camion, dove hanno preso fuoco autocisterne vuote e un’autocisterna di gas.