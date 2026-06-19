Stati Uniti, la devastazione lasciata dalla tempesta Arthur in Mississippi

Giovedì i residui della tempesta tropicale Arthur hanno colpito alcune zone del sud-est degli Stati Uniti con piogge torrenziali e forti venti, devastando edifici, allagando abitazioni e rendendo necessari interventi di soccorso in acqua lungo la costa del Golfo.

Le autorità di Mississippi e Louisiana segnalano danni agli edifici, alberi abbattuti e interruzioni di corrente.

Arthur è stata la prima tempesta tropicale della stagione nel bacino atlantico e, sebbene si sia rapidamente indebolita nel giro di un giorno dalla sua formazione, il sistema residuo ha creato condizioni pericolose nei due Stati.