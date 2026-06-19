Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 19 giugno 2026

Ultima ora

Stati Uniti, la devastazione lasciata dalla tempesta Arthur in Mississippi

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Giovedì i residui della tempesta tropicale Arthur hanno colpito alcune zone del sud-est degli Stati Uniti con piogge torrenziali e forti venti, devastando edifici, allagando abitazioni e rendendo necessari interventi di soccorso in acqua lungo la costa del Golfo.
Le autorità di Mississippi e Louisiana segnalano danni agli edifici, alberi abbattuti e interruzioni di corrente.
Arthur è stata la prima tempesta tropicale della stagione nel bacino atlantico e, sebbene si sia rapidamente indebolita nel giro di un giorno dalla sua formazione, il sistema residuo ha creato condizioni pericolose nei due Stati.