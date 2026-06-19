Roma Pride 2026, gli organizzatori: "Keshet parteciperà a parata ma senza carro"

“In questi giorni abbiamo avuto delle interlocuzioni con l’associazione ebraica LGBTQIA+ Keshet, grazie al Comune di Roma che ha svolto un importante ruolo per far incontrare le due parti. Per raggiungere un obiettivo in ottica di senso di responsabilità per il movimento tutto, si è trovato un punto di incontro. Domani Keshet sarà presente nella parata. La questione era sul carro, perché per il documento politico che abbiamo fatto sulla parola genocidio, il carro è un principio per cui se uno partecipa aderisce a quella piattaforma. Per questo Keshet parteciperà in uno spezzone a piedi”. Così il portavoce del Roma Pride, Mario Colamarino, annunciando la presenza di Keshet, associazione della comunità LGBTQIA+ ebraica, alla parata di sabato 20 giugno, solo in uno spezzone a piedi e non con il proprio carro.