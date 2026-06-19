Roma, Keshet Italia riammessa al Pride: “Rispettare tutte le identità del movimento”

L’associazione contro le discriminazioni verso le persone Lgbt nella comunità ebraica “Keshet Italia” sfilerà domani al Roma Pride 2026. L’annuncio della riconciliazione arriva dopo il rifiuto da parte degli organizzatori del corteo, il 25 maggio scorso, della presenza dell’associazione che ha per bandiera i colori dell’arcobaleno con al centro la stella di David.

A fare da mediatore tra il Pride di Roma e Keshet Italia c’è Roma Capitale, che patrocina l’evento e che nei giorni scorsi ha aperto un tavolo di discussione per trovare una soluzione. Ad annunciare l’esito positivo il presidente di Keshet Italia Raffaele Sabbadini che ha annunciato, in conferenza stampa la “partecipazione di Keshet Italia alla parata del Roma Pride in uno spezzone sicuro e l’ingresso di Keshet nel coordinamento del Roma Pride”. Un risultato, commenta Sabbadini, raggiunto dopo che “da tempo abbiamo chiesto un dialogo e il dialogo c’è stato presso il sindaco che ringraziamo. Il dialogo è sempre vincente e va sempre spinto ai massimi livelli e per fare questo bisogna parlarsi ed evitare stereotipi. Dobbiamo rispettare tutte le identità del movimento”.