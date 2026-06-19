Niger, assalto a fuoco nell'aeroporto di Niamey: decine i morti

Uomini armati hanno attaccato l’aeroporto principale della capitale del Niger, uccidendo 11 soldati e due civili in uno scontro a fuoco che ha causato anche la morte di 22 degli assalitori, secondo quanto riferito dalle autorità. Il Ministero della Difesa del Niger ha dichiarato in un comunicato che l’attacco a Niamey è stato sventato e che sono stati arrestati 20 sospetti, insieme a cui sono state sequestrate armi e munizioni. Testimoni hanno riferito di spari ed esplosioni durante l’attacco, e un giornalista dell’Associated Press ha visto i soldati perquisire le persone sulla strada per l’aeroporto all’indomani degli scontri. Il Niger, guidato da una giunta militare dal colpo di Stato del 2023, ha faticato a contenere la violenza jihadista che ha devastato alcune zone della regione africana del Sahel, compresi i paesi confinanti Burkina Faso e Mali, anch’essi governati da giunte militari.