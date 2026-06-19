Igor Protti, Mazzarri: "Un grande amico, Livorno in A la nostra impresa stupenda"

“Con Igor mi legava un rapporto che andava al di là del rapporto allenatore-giocatore, sia quando abbiamo fatto l’impresa stupenda di portare il Livorno dopo 55 anni in Serie A, ma soprattutto poi l’amicizia che è durata nel tempo”. L’ex allenatore del Livorno Walter Mazzarri affida a LaPresse il suo ricordo di Igor Protti, scomparso oggi all’età di 58 anni. Il centravanti riminese fu protagonista della storica cavalcata della compagine labronica dalla Serie B alla Serie A con Mazzarri in panchina nella stagione 2003-2004. “Poco prima che avesse avuto la notizia brutta di questo male che si è rivelato incurabile, era venuto a casa mia a fare delle riprese per il film che è già uscito. Non sapeva ancora di quello che gli stava per capitare, non dico altro, da lì a poco…”, ha aggiunto Mazzarri con la voce rotta dall’emozione. “Mando un caro saluto e soprattutto un abbraccio forte alla famiglia e ai sui cari. Più di questo non mi sento di dire”, ha concluso il tecnico toscano ex anche di Inter, Napoli e Torino.