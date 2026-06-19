Hormuz, navi tornano a transitare dopo l’intesa tra Usa e Iran: il timelapse

Diverse navi sono tornate a transitare nello Stretto di Hormuz dopo la firma di un memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto tra i due Paesi. L’accordo provvisorio prevede la riapertura del passaggio strategico e il ritorno al tavolo negoziale sul programma nucleare iraniano. Secondo le indiscrezioni, per 60 giorni il transito sarà senza pedaggi, mentre gli Stati Uniti avrebbero sospeso il blocco dei porti iraniani. La riapertura della rotta, attraverso cui passa circa un quinto del petrolio mondiale, potrebbe favorire un calo dei prezzi dell’energia.