Carceri, associazione Antigone: "Serve una moratoria sull'uso del taser"

“Servirebbe quantomeno una moratoria nell’uso del taser affinché si possano acquisire pareri di esperti medici, cardiologi, neurologi e anche esperienze di cattivo uso in altri paesi. Sicuramente ci sono degli ambiti dove deve essere precluso e uno di questi ambiti è quello penitenziario”. È l’appello lanciato da Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, a margine della presentazione alla Camera del rapporto sull’uso del taser in Italia. “Il quadro – spiega Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International – è quello di un progressivo uso di quest’arma, di un aumento dei morti. Rimane un problema ineludibile”.