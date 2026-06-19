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venerdì 19 giugno 2026

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Carceri, associazione Antigone: "Serve una moratoria sull'uso del taser"

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“Servirebbe quantomeno una moratoria nell’uso del taser affinché si possano acquisire pareri di esperti medici, cardiologi, neurologi e anche esperienze di cattivo uso in altri paesi. Sicuramente ci sono degli ambiti dove deve essere precluso e uno di questi ambiti è quello penitenziario”. È l’appello lanciato da Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, a margine della presentazione alla Camera del rapporto sull’uso del taser in Italia. “Il quadro – spiega Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International – è quello di un progressivo uso di quest’arma, di un aumento dei morti. Rimane un problema ineludibile”.