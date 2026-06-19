Bolzano: scoperti 27 mila litri di carburante “fantasma”

La Guardia di Finanza di Bolzano ha sequestrato oltre 27 mila litri di presunto gasolio nascosti in un autoarticolato fermato lungo l’autostrada A22, nei pressi del casello di Bolzano Nord. Il carico, composto da 29 fusti dichiarati come olio lubrificante industriale, è risultato in realtà un tentativo di contrabbando di prodotti energetici. Il mezzo, con targa polacca, viaggiava dalla Germania verso il sud Italia con documentazione ritenuta irregolare e una società destinataria giudicata incompatibile con la natura della merce. L’assenza del codice obbligatorio per la tracciabilità dei prodotti ha fatto emergere le irregolarità fiscali. Il conducente è stato denunciato e il carico sequestrato per un’evasione stimata in circa 17 mila euro di accise.