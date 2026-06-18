Meloni-Trump, incontro al G7: stretta di mano e sorrisi tra la premier e il presidente Usa

Nuovo colloquio tra Giorgia Meloni e Donald Trump subito dopo la conclusione dei lavori del G7 a Évian-les-Bains, in Francia. La premier e il presidente degli Stati Uniti, nelle immagini fornite da Palazzo Chigi, si vedono conversare su un divanetto dell’Hotel Royal di Evian al termine della sessione incentrata sull’intelligenza artificiale. Nel corso della conferenza stampa di fine summit era stata la stessa Meloni a rivelare l’ennesimo faccia a faccia col tycoon: “Ci sono state diverse occasioni di confrontarci in questi due giorni, l’ultima qualche minuto fa”. Al termine dell’incontro, si vede nel filmato, Meloni e Trump si salutano stringendosi la mano.