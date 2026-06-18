Maturità 2026, studenti in attesa al Parini di Milano: Pirandello e Costituzione i temi in Top 10

Cornetti portafortuna, zaini, ventagli contro il caldo. La mattina degli esami di maturità al liceo Parini di Milano è questa: fogli sparsi sul marciapiede di via Goito per un ultimo ripasso e previsioni che girano da settimane. “Speriamo in bene – dice qualcuno – Speriamo in delle buone tracce”. Pirandello e la Costituzione guidano le scommesse. “Io sto ripassando adesso lo stile di Pirandello”, racconta una studentessa. Un’altra punta sull’anniversario: “Io spero la Costituzione, 80 anni dalle elezioni”. Sull’intelligenza artificiale, primo nei sondaggi nazionali, i ragazzi del Parini sono scettici: “Con tutte le cose che ci sono da dire, magari è un po’ sentita”.
C’è poi chi ha già archiviato la questione. “Previsioni malissimo, non ho ripassato – ammette un ragazzo – I collegamenti li inventiamo sul momento, puntiamo sulla traccia A”. La notte prima degli esami? “Tranquillissima, tanto va come va”.
Cornetti portafortuna, zaini, ventagli contro il caldo. La mattina degli esami di maturità al liceo Parini di Milano è questa: fogli sparsi sul marciapiede di via Goito per un ultimo ripasso e previsioni che girano da settimane. “Speriamo in bene – dice qualcuno – Speriamo in delle buone tracce”. Pirandello e la Costituzione guidano le scommesse. “Io sto ripassando adesso lo stile di Pirandello”, racconta una studentessa. Un’altra punta sull’anniversario: “Io spero la Costituzione, 80 anni dalle elezioni”. Sull’intelligenza artificiale, primo nei sondaggi nazionali, i ragazzi del Parini sono scettici: “Con tutte le cose che ci sono da dire, magari è un po’ sentita”.