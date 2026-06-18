Maturità 2026, studenti in attesa al Parini di Milano: Pirandello e Costituzione i temi in Top 10

Cornetti portafortuna, zaini, ventagli contro il caldo. La mattina degli esami di maturità al liceo Parini di Milano è questa: fogli sparsi sul marciapiede di via Goito per un ultimo ripasso e previsioni che girano da settimane. “Speriamo in bene – dice qualcuno – Speriamo in delle buone tracce”. Pirandello e la Costituzione guidano le scommesse. “Io sto ripassando adesso lo stile di Pirandello”, racconta una studentessa. Un’altra punta sull’anniversario: “Io spero la Costituzione, 80 anni dalle elezioni”. Sull’intelligenza artificiale, primo nei sondaggi nazionali, i ragazzi del Parini sono scettici: “Con tutte le cose che ci sono da dire, magari è un po’ sentita”.

C’è poi chi ha già archiviato la questione. “Previsioni malissimo, non ho ripassato – ammette un ragazzo – I collegamenti li inventiamo sul momento, puntiamo sulla traccia A”. La notte prima degli esami? “Tranquillissima, tanto va come va”.