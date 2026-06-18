Maturità 2026, Pupo torna tra i banchi: "Più emozionato che a un concerto"

“Sono più emozionato di quando vado a fare concerti in tutto il mondo”. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, torna tra i banchi di scuola per il diploma. L’istituto è il Liceo delle Scienze Umane Minerva a Roma e l’emozione è la stessa dei tanti ragazzi che come lui oggi sosterranno l’esame di maturità.

“Ieri sera ho studiato D’Annunzio, Pirandello, ho ripassato la globalizzazione”, aggiunge mentre è in fila per entrare. “La mia canzone la notte prima degli esami ? Beh ‘Su di noi nemmeno una nuvola’”.

Anche Pupo, come tanti, confessa il rito scaramantico: “Mi sono messo gli stessi slip che avevo quando ho fatto gli esami preliminari, li ho lavati, chiaramente. A parte gli scherzi sono qui perché è un’idea che avevo, mio padre ci teneva molto, voleva che diventassi un avvocato”, racconta.