Los Angeles, maxi incendio in un magazzino di Boyle Heights

Un incendio è divampato in un magazzino di Los Angeles generando un enorme nube nera nei cieli della metropoli della California. Le autorità hanno quindi emesso degli ordini di “rimanere al chiuso” nel quartiere di Boyle Heights a causa del rischio di aria tossica. L’edificio che ha preso fuoco è un magazzino frigorifero di proprietà di Lineage Logistics, destinato al trasporto di merci congelate o soggette a controllo della temperatura. Secondo il sito web dell’azienda, dispone di 45.600 metri quadrati di spazio.