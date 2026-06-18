Iran, Macron posta video di Trump che firma memorandum con Teheran a Versailles

Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato su X il video della firma del protocollo d’intesa tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Usa Donald Trump. “Il presidente Trump ha firmato stasera a Versailles l’accordo tra Iran e Stati Uniti”, ha scritto su X il presidente francese, aggiungendo che “questo accordo apre la strada a una pace duratura” e consente “la riapertura dello Stretto di Hormuz”. Per Macron si tratta di “un passo importante nella giusta direzione per i nostri compatrioti che permetterà presto una riduzione dei prezzi dell’energia”.