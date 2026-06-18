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giovedì 18 giugno 2026

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Bruxelles, "Lottate per noi, non per i miliardari di Trump": il messaggio proiettato alla vigilia del Consiglio Europeo

LaPresse
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Un grande messaggio luminoso proiettato nel quartiere europeo di Bruxelles ha attirato l’attenzione alla vigilia del Consiglio europeo. Sul palazzo è comparsa la scritta: “Lottate per noi, non per i miliardari di Trump!”, con le immagini del tycoon, Elon Musk e Mark Zuckerberg, iniziativa promossa da una coalizione di organizzazioni della società civile. L’obiettivo della protesta è richiamare l’attenzione sul tema della sovranità tecnologica europea e sulla necessità, secondo gli organizzatori, di ridurre la dipendenza da grandi gruppi e piattaforme statunitensi. Le associazioni chiedono ai leader europei di mettere al centro gli interessi dei cittadini e di rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione. L’azione arriva alla vigilia di un summit in cui saranno affrontati temi chiave come sicurezza, commercio internazionale e rapporti con gli Stati Uniti, in un contesto segnato dalle tensioni geopolitiche e dalla competizione tecnologica globale.