Andrea Bocelli si racconta: la canzone dei Mondiali 2026 e il rapporto con la star del K-Pop Ejae

Andrea Bocelli è stato uno dei protagonisti della cerimonia di apertura dei Mondiali 2026. L’11 giugno scorso allo Stadio Azteca di Città del Messico si è esibito con il brano “DNA (More Than a Game)” assieme a Ejae e David Guetta. “Quando ho sentito la canzone per la prima volta, per me è stata davvero, davvero bella“, ha detto il tenore italiano, in un’intervista del 10 giugno, raccontando come è nato il singolo. “Ero curioso di aggiungere la mia voce e di ascoltare il risultato. Ora sono felice”. “La voce di Ejae è molto, molto bella. L’ho incontrata proprio ieri e posso dire che è molto empatica, calorosa. Abbiamo trascorso un po’ di tempo insieme ed è stato davvero, davvero bello”, ha aggiunto.