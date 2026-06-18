Aereo si schianta in Texas, a bordo c'era l'imprenditore Joshua Baer

Un aereo si è schiantato martedì sera a Laredo, vicino al confine tra Texas e Messico, capoluogo della contea statunitense di Webb. Nell’incidente ha perso la vita Joshua Baer, figura di spicco nei settori della tecnologia e delle startup del Texas. Passanti, forze dell’ordine e soccorritori si sono precipitati sul luogo della tragedia per cercare di mettere in salvo i passeggeri del jet. Il dipartimento di polizia di Laredo ha riferito che due piloti e tre adolescenti sono sopravvissuti e sono stati nel frattempo dimessi dall’ospedale. La causa dell’incidente non è stata immediatamente chiarita. La Federal Aviation Administration sta conducendo le indagini insieme al National Transportation Safety Board.