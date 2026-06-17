Ucraina, Papa Leone XIV: "La guerra finisca, si aprano vie di dialogo"

Durante l’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha parlato anche di Ucraina, lanciando ancora una volta il suo appello per la pace in Est Europa. “Questa guerra finisca”, ha affermato. “Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l’odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura! Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme… Sono vicino a quanti piangono i propri cari, i feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio”.