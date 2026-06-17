Strasburgo, flash mob all'Europarlamento contro l'embargo a Cuba

Un maxi tabellone ispirato al Monopoly, ribattezzato “Trumpoly”, per denunciare gli effetti dell’embargo statunitense contro Cuba. È l’iniziativa organizzata mercoledì dalla campagna internazionale ‘Let Cuba Breathe‘ davanti al Parlamento europeo di Strasburgo, in concomitanza con la sessione plenaria dell’Eurocamera che domani sarà chiamata a votare una risoluzione sull’isola caraibica. Al centro del flash mob, un tabellone gigante e calpestabile sul quale gli attivisti hanno ricostruito, attraverso caselle e carte da gioco, gli effetti delle sanzioni economiche su Cuba. Secondo gli organizzatori, il percorso racconta episodi legati alla crisi energetica, alle difficoltà di approvvigionamento di medicinali e alle conseguenze delle misure restrittive anche per imprese e soggetti europei che operano legalmente con l’isola. L’iniziativa rientra nel tour europeo ‘Europe, Wake Up!’, promosso dalla campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni comunitarie sulla situazione cubana. Al termine del flash mob si è svolto un punto stampa con il portavoce della campagna, Roberto Forte, e alcuni eurodeputati di diversi gruppi politici, tra cui Ilaria Salis (Alleanza Verdi e Sinistra, Italia), Benedetta Scuderi (Europa Verde, Italia), Annalisa Corrado (Partito Democratico, Italia), Danilo Della Valle (Movimento 5 Stelle, Italia). “Non si può giocare con la vita di undici milioni di persone. Abbiamo voluto utilizzare una provocazione per raccontare fatti reali: ospedali senza energia, carenze di medicinali e blackout che colpiscono la popolazione”, ha dichiarato Forte.