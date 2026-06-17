Social media, Meloni: "Divieto non basta, serve coinvolgere piattaforme"

Sul divieto di utilizzo dei social per i minori di 16 anni “noi abbiamo deciso di non intervenire su questa materia a livello di Governo per rispetto a un lavoro che c’era a livello parlamentare che ha coinvolto trasversalmente esponenti di diversi partiti politici di maggioranza e opposizione. Secondo me, la mossa giusta non era quella di entrare con un provvedimento del Governo, e da quello che so io i lavori parlamentari dovrebbero andare avanti. Dopodiché io non sono contraria al divieto di utilizzo dei social per i minori di 16 anni, non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto lì è un divieto che si aggira facilmente, quindi rischiamo di trasferire anche un problema in parte sulle famiglie”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian. “Credo che noi non dobbiamo e non possiamo prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme su questo. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e si devono assumere delle loro responsabilità. Questo ci consente, anche insieme all’ipotesi di un divieto, di rendere eventualmente il divieto efficace”, sottolinea la premier.