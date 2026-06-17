Ruini, Gasparri: “Uomo operoso, difese valori non negoziabili”

“È stato ed è una guida. Un punto di riferimento. Un uomo operoso che alla guida della Cei, ma anche dopo ha difeso i valori non negoziabili e ha segnato un periodo a cavallo tra due secoli della chiesa italiana ma non solo”. Lo dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri alla camera ardente per il Cardinale Ruini a Roma. Il presidente della Conferenza episcopale italiana dal 1991 al 2007 si è spento martedì sera all’età di 95 anni.

“È stato un privilegio poterlo conoscere e frequentare” prosegue l’ex ministro ed ex capogruppo FI in Senato. “E per me è stato e sarà sempre un punto di riferimento anche nella necessità quotidiana di difendere valori come la vita e la famiglia. Un uomo dall’intelligenza acuta e dalla cultura vasta. Ha saputo guardare ai cattolici in politica con rispetto ma anche con attenzione. Un padre nel vero senso della parola che ci manca”.