NATO, Rutte: "Alleati europei e Canada hanno investito 90 miliardi di dollari in più nella difesa, aumento sbalorditivo"

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha accolto con favore il forte incremento della spesa per la difesa da parte degli alleati europei e del Canada. Secondo Rutte, nel 2025 gli investimenti sono aumentati di oltre 90 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente. “Si tratta di una cifra sbalorditiva”, ha dichiarato il numero uno dell’Alleanza Atlantica, sottolineando che l’incremento corrisponde a quasi il 20% in più in un solo anno. Rutte ha inoltre evidenziato che sono già previsti ulteriori aumenti nel 2026. L’annuncio arriva dopo l’intesa raggiunta dagli alleati NATO, che sotto la spinta degli Stati Uniti hanno concordato di destinare alla difesa il 5% del proprio prodotto interno lordo. Secondo Rutte, questi investimenti stanno già producendo risultati concreti, rendendo i Paesi europei e il Canada “più capaci” e maggiormente coinvolti nella sicurezza collettiva dell’Alleanza.