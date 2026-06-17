Italia-Usa, Meloni: "Con Trump rapporto immutato"

Con Donald Trump al G7 “ho trovato il rapporto immutato, nel senso che non è che ci sono state tra noi delle recriminazioni o abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione i loro interessi nazionali, non c’è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d’accordo su qualcosa, poi alla fine vedo ognuno capisce ovviamente qual è il punto di vista dell’altro e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi con la stessa naturalezza con cui lo facevamo l’ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian.