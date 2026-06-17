Iran, Papa: "Soddisfatto per il raggiungimento dell'accordo"

“Accolgo con soddisfazione il raggiungimento dell’accordo” tra Usa e Iran “che sarà firmato nella giornata di venerdì quale incoraggiante risultato di un un paziente lavoro di dialogo e negoziazione”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. Il Pontefice ha ringraziato “i Paesi che si sono impegnati per favorire l’incontro tra le parti” e ha espresso l’auspicio che l’intesa “possa rafforzare la sicurezza e la stabilità del Medioriente promuovendo percorsi di dialogo e cooperazione tra i popoli”.