Iran, Meloni: "Presto per richiedere autorizzazione al Parlamento su missione a Hormuz"

“L’autorizzazione al Parlamento” per una missione a Hormuz “si richiederà quando la missione dovesse essere qualcosa di realistico: non chiederei oggi un’autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai, ma la chiederemo sicuramente in tempo perché possa esserci un dibattito adeguato anche con il Parlamento. Mi pare un po’ presto per dire che nei prossimi giorni presenteremo una richiesta da questo punto di vista”. Queste le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine del G7 di Evian. “Allo stato attuale – ha aggiunto la premier – non abbiamo definito qual è la cornice e quale anche dovrebbe essere all’interno di quella cornice eventualmente l’impegno italiano”.