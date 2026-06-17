G7, Meloni: "Battute con Trump? Abbiamo parlato di temi seri"

I contatti con Donald Trump nel corso del G7? “Smentisco le ricostruzioni” legate a scherzi, “poi in queste cose sempre c’è anche la battuta, c’è anche il momento in cui in attesa che inizi qualcosa si fa una battuta, però i temi che noi abbiamo trattato anche col presidente degli Stati Uniti sono i temi del vertice, quindi sono temi abbastanza seri, dalla questione iraniana, passando per l’Ucraina. Ci sono state diverse occasioni di confrontarci in questi due giorni, l’ultima poco fa insomma, prima di arrivare da voi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian.