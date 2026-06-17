G7 di Evian, Trump: "È stato uno dei vertici di maggiore successo"

Quello che si è appena concluso a Evian, in Francia è stato “uno dei vertici di maggiore successo”. Lo ha detto Donald Trump, nella conferenza stampa conclusiva del G7, affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio, dal segretario al Tesoro Scott Bessent e dal segretario al Commercio, Howard Lutnick. Il vertice “non poteva capitare in un momento migliore”, ha detto il presidente americano, sottolineando che “domenica abbiamo raggiunto un accordo che ottiene tutto quello che volevamo ottenere”, in riferimento al memorandum d’intesa con l’Iran. Il presidente ha anche ricordato che, se non si fosse raggiunta l’intesa, gli Stati Uniti avrebbero potuto continuare a bombardare “per altre due settimane, tre settimane, quattro settimane, due anni”.