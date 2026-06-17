Femminicidi, Meloni: "Contenta ci sia reato nel nostro ordinamento, lo rivendico"

“Lo rivendico, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, ma sono contenta che ci sia oggi il reato di femminicidio nel nostro ordinamento“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian, rispondendo a chi le chiedeva un commento alle parole di Roberto Vannacci contro il reato di femminicidio. “Questo governo – ricorda la premier – ha fatto una legge per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema non è se gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi ma è come accade. Per esempio, per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove”. Nel caso del femminicidio “la motivazione è non accettare la libertà di una donna. Non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo – aggiunge -. Tante battaglie che noi abbiamo fatto anche su altri fronti, cose sulle quali dovremmo essere in teoria anche d’accordo con Vannacci, come alcune degenerazioni legate al fondamentalismo islamico nelle nostre società, il non voler accettare la libertà delle donne, le abbiamo fatte esattamente per la stessa motivazione. Quindi perché il tema della libertà di una donna in alcuni casi funziona e in altri casi no? Questo è il motivo per cui l’abbiamo fatto”.