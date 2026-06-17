Centrodestra, Meloni: "Vannacci? Imparato che politica non è mai aritmetica"

Se Roberto Vannacci farà parte della coalizione di centrodestra o se ci saranno dei veti su alcuni argomenti precisi? “E’ un tema che non mi sono posta. Mi pare che il movimento dell’onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, il che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota cinque volte contro la fiducia al primo governo della storia guidato da una persona di destra non si vuole dare una mano. Dopodiché vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo, lo considero abbastanza normale, considero molto meno normale che si voglia essere funzionali a questo quando ci si dichiara di destra”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian. “Io ho detto che mi pare che Futuro nazionale abbia chiuso all’alleanza con il centrodestra, poi io non mi sto ponendo il problema adesso. Io penso che in modo migliore per vincere le prossime elezioni sia governare bene, il resto sono alchimie. E io non mi occupo di alchimie – le parole della premier -. Io mi occupo di fare al meglio il mio lavoro, perché alla fine di questa esperienza non sarà la mia alleanza con questo o con quello a farmi vincere o perdere le elezioni, sarà il giudizio che complessivamente gli italiani daranno del lavoro che abbiamo fatto in questi anni”. “Una cosa che io ho imparato molti anni fa è che la politica non è mai aritmetica. Non pensate mai che se in politica si sommano 30 e 4 fa 34, non necessariamente. Quindi io non mi sto occupando di queste materie, non sono interessata a questa materia. Io voglio governare bene la nazione, fare del mio meglio fino alla fine del mio incarico e poi serenamente presentarmi al cospetto degli italiani e essere giudicata per il complesso lavoro che faccio” conclude la premier sottolineando: “Una cosa la posso dire per certo, sono assolutamente in pace con la mia coscienza, perché forse potevo fare meglio, non lo so, ma sicuramente non potevo fare di più”.