Cardinare Ruini, mons. Fisichella: "Ha saputo interpretare il ruolo della Chiesa nel mondo"

Il Cardinale Ruini è stato un uomo che ha saputo interpretare la presenza della Chiesa nel mondo di oggi. E lo ha fatto con grande responsabilità, sapendo che la nostra deve essere una presenza costruttiva, una presenza che sa guardare nel rispetto anche agli altri”. Lo ha detto monsignor Fisichella alla camera ardente del prelato, morto martedì a 95 anni, allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. “Ricordo la missione di Roma, ricordo il sinodo concluso, il colloquio con la città e tante cose che sono restate. Resta l’eredità di una chiesa che non voleva essere irrilevante a Roma, non che fosse mai diventata dominante”, ha aggiunto Fisichella .