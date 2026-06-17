Cardinale Ruini, Riccardi (Comunità Sant'Egidio): "Personaggio della storia del Novecento italiano"

“Camillo Ruini è stato un personaggio della storia del Novecento, italiano, della Chiesa ma anche della società civile”. A dirlo Andrea Riccardi fondatore della Comunità di Sant’Egidio alla camera ardente del prelato, morto martedì a 95 anni, allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. “Io lo voglio ricordare sotto l’aspetto di Roma. È stato vicario di Roma, una città che in fondo non conosceva ma in cui si è immedesimato, una chiesa in cui ha lavorato, direi allegramente”, ha aggiunto Riccardi.