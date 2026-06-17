Caccia, flash mob degli animalisti al Pantheon a Roma

“Il disegno di legge che è in discussione in queste ore al Senato stravolge la legge attualmente vigente per la tutela degli animali selvatici. Cancella la tutela degli animali selvatici e parla di gestione. Questo vuol dire sottrarre territori ai parchi, che quindi saranno destinati ai cacciatori. Questo vuol dire aprire ai cacciatori, per esempio, le spiagge che sono demanio dello Stato. Le foreste demaniali dello Stato, che sono territori protetti, verranno aperte ai cacciatori. Verrà cancellato il limite massimo della durata della stagione di caccia, che quindi potrà andare veramente tutti i 365 giorni dell’anno. Si aumenterà il numero di specie cacciabili, addirittura il lupo potrebbe rischiare di entrare nella lista. Si faranno entrare dall’estero cacciatori che non dovranno superare alcun esame. Addirittura si costituiranno delle aziende faunistico-venatorie a fini di lucro, ovvero la caccia diventerà un business, quindi uccidere più animali possibili per introitare più denaro possibile per queste aziende”. Così Massimo Vitturi, responsabile dell’area animali selvatici della Lega Anti Vivisezione (LAV), a margine del flash mob che AVS, rappresentata Angelo Bonelli e altri parlamentari, e diverse associazioni animaliste hanno organizzato all’esterno del Pantheon, a Roma, mentre in Senato si discuteva il ddl caccia.

L’attivista, che ricorda come “la LAV si è da sempre impegnata per contrastare l’approvazione di questo DDL”, continua dichiarandosi “molto preoccupati per il futuro degli animali selvatici”, a fronte di “questo disastro che si sta consumando all’interno del Senato”. Soprattutto, la preoccupazione nasce “perché abbiamo un ministro dell’ambiente che è in sostanziale coma vigile dal 2022, da quando ha giurato. Non ha mai detto una parola per questo attacco sferrato alla biodiversità, agli ecosistemi, agli animali selvatici. Ha lasciato il dicastero in mano al Ministero dell’Agricoltura. Praticamente ha abdicato a quelle che sono le sue competenze”, denuncia Vittori, che quindi annuncia: “Per questo chiediamo le dimissioni del ministro Pichetto e chiediamo alla maggioranza e a Giorgia Meloni di fermarsi. Non è più tollerabile che oggi questo disegno di legge possa essere approvato. Quello a cui stiamo assistendo è un volgare tentativo di raccattare voti dai cacciatori, che ricordiamo che sono un’esigua minoranza, sono meno dell’1% a livello nazionale”, conclude.