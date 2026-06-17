Ascot, Re Carlo e Camilla assistono alla seconda giornata dell'evento ippico

E’ da sempre l’occasione mondana in cui la nobiltà inglese sfoggia abiti eleganti con un tocco di eccentricità, con i celebri cappelli indossati dagli esponenti dell’aristocrazia britannica. Mercoledì, Re Carlo e e la regina Camilla sono stati raggiunti dal principe William e dalla principessa di Galles Kate in occasione della seconda giornata del meeting ippico di Ascot. I membri della Royal Family sono arrivati in carrozza tra gli applausi del pubblico L’evento si svolge nell’arco di cinque giornate e si concluderà sabato 20 giugno.