Traffico di droga dal Sud America al Lazio: otto arresti

Operazione dei carabinieri di Civitavecchia nelle province di Roma, L’Aquila, Reggio Calabria e Catania, in esecuzione di ordinanze emesse dal Gip del Tribunale della Capitale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’inchiesta riguarda complessivamente 11 persone gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di stupefacenti, con presunti canali di approvvigionamento dal Sud America e distribuzione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina.

Otto indagati sono stati destinatari della custodia cautelare in carcere, mentre altri tre risultano al momento indagati a piede libero. L’operazione si collega a un precedente intervento dello scorso maggio che aveva già colpito i vertici del sodalizio. Le indagini, avviate nell’agosto 2025 e coordinate dalla DDA di Roma, hanno ricostruito l’esistenza di un’organizzazione radicata nella capitale e sul litorale nord laziale, con ramificazioni internazionali e collegamenti con ambienti della criminalità organizzata calabrese e campana.