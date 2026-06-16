Terremoto in Indonesia, edificio crolla dopo una scossa di magnitudo 6.7

Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito martedì parte dell’Indonesia. Secondo lo United States Geological Survey (USGS), il sisma ha avuto epicentro a 46 chilometri a est-sud-est di Palu, capoluogo della provincia di Sulawesi Centrale, a una profondità di circa 10 chilometri. Dopo la scossa principale ne è seguita un’altra di magnitudo 5.2. Al momento non risultano segnalazioni immediate di vittime.

L’Indonesia si trova lungo la cosiddetta “Cintura di Fuoco” del Pacifico ed è attraversata da numerose faglie attive, motivo per cui scosse ed eruzioni vulcaniche sono fenomeni frequenti nel Paese. Nel gennaio 2021, un sisma di magnitudo 6.2 nei pressi della città di Mamuju, sempre sull’isola di Sulawesi, causò almeno 100 vittime e costrinse migliaia di persone a trascorrere giorni all’aperto per il timore di ulteriori scosse di assestamento.