Medtronic, dall'intelligenza artificiale alla robotica: "Così stiamo rivoluzionando la sanità"

Medtronic ha presentato oggi a Milano la sua evoluzione da produttore di dispositivi medici a Healthcare Technology Company, puntando su intelligenza artificiale, robotica e piattaforme digitali. Un cambiamento che coinvolge oltre 95.000 dipendenti in più di 150 Paesi e tecnologie che ogni anno contribuiscono alla cura di 82 milioni di persone nel mondo. In Italia, l’azienda monitora già a distanza 100mila pazienti cardiaci e ha affiancato 75 sale operatorie e 29 reparti ospedalieri nel percorso di innovazione organizzativa.

“La sanità oggi sta cambiando completamente volto. Se pensiamo a intelligenza artificiale, robotica, digitale, dati, oggi non sono più strumenti accessori ma sono il nuovo linguaggio della cura. Ed è proprio in questo contesto che Medtronic è evoluta in questi anni da azienda di dispositivi medici a Healthcare Technology Company, perché siamo stati in grado di integrare tecnologia con servizi di intelligenza artificiale, digitale, lungo l’intero percorso di cura. L’innovazione tecnologica oggi consente di migliorare gli esiti e allo stesso tempo di efficientare i percorsi di cura per una sanità sostenibile”, ha spiegato a LaPresse Paola Pirotta, Amministratrice Delegata di Medtronic Italia.

“Quello che Medtronic sta cercando di fare è di accompagnare l’introduzione dell’innovazione tecnologica con un approccio strutturato ai processi organizzativi. Per fare che cosa? Per aiutare gli ospedali a migliorare i percorsi di cura, che significa erogare una qualità maggiore delle cure ai pazienti, a lavorare sui temi di accesso alle cure bilanciando domande e offerte, poi lavorare su temi di efficienza operativa, perché le risorse sono limitate, lo sappiamo, ma c’è tantissimo spazio per fare meglio con le risorse che sono a disposizione”, ha detto Marco De Luigi, Senior Director Integrated Health Solutions (IHS) di Medtronic Italia.