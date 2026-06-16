Inchiesta Urbanistica Milano, tutti assolti: la lettura della sentenza

Il Tribunale di Milano ha assolto perché il fatto non costituisce reato tutti gli otto costruttori, gli architetti, dirigenti e funzionari del Comune di Milano dall’accuse di abusi edilizi e lottizzazione abusiva per il grattacielo ‘Torre Milano’ di via Stresa. E’ la prima sentenza sull’Urbanistica di Milano. La giudice Paola Braggion depositerà le motivazioni entro 90 giorni. Assolti i costruttori, Carlo e Stefano Rusconi, l’architetto Giovanni Maria Beretta, gli ex dirigenti del Comune di Milano, Franco Zinna e Giovanni Oggioni, e 3 funzionari dello Sportello unico edilizia che hanno seguito l’iter del grattacielo di via Stresa alto 82,25 metri per 24 piani affacciato su piazza Carbonari.