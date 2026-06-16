Inchiesta Urbanistica Milano, legale di Rusconi: “Ci siamo tolti il peso dell’ingiustizia”

“Tutti assolti, ci siamo tolti un grande peso. Vi dico la verità, sono anche un po’ emozionato: ci siamo tolti il peso dell’ingiustizia”. A dirlo è Federico Papa, legale di Carlo Rusconi, uno dei costruttori assolti dal tribunale di Milano nell’inchiesta sul grattacielo Torre Milano di via Stresa, dove otto tra costruttori, architetti, dirigenti e funzionari comunali erano accusati di abusi edilizi e lottizzazione abusiva. “Ci siamo sentiti molto soli in questo periodo, abbandonati dalla politica. Non soltanto i costruttori, i funzionari comunali, tutte le persone, gli acquirenti, i famosi acquirenti sospesi o come si vogliono chiamare – ha proseguito Papa – È stato un processo molto duro anche dal punto di vista fisico”.

Sull’ipotesi di corruzione, l’avvocato è stato netto: “La corruzione non c’è mai stata neanche nell’ipotesi dell’accusa. C’era soltanto un’ipotesi costruita su un’interpretazione di norme che erano interpretazioni sbagliate”. Quanto alla presenza in aula di Carlo Rusconi nonostante l’età, Papa ha spiegato che il costruttore “voleva rimarcare alcune decisioni della procura nei confronti di suo figlio, coinvolto in questo procedimento senza che avesse deleghe dal punto di vista del consiglio di amministrazione”.