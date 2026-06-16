Il cantante Oliver Tree morto in un incidente in elicottero, il video dello schianto a Rio de Janeiro

Il cantante Oliver Tree è morto in un incidente in elicottero a Rio de Janeiro, in Brasile, domenica 14 giugno. La polizia ha dichiarato che l’artista statunitense, 32 anni, era a bordo di uno dei due mezzi che si sono scontrati in volo. E’ in corso un’indagine per determinare la causa della collisione. Le autorità, inoltre, hanno fatto sapere che uno degli elicotteri si è schiantato su una concessionaria di auto, dove erano parcheggiati diversi veicoli elettrici, provocando un incendio che è stato poi domato. Oliver Tree, cantante, rapper e produttore discografico di Santa Cruz, è diventato famoso a livello mondiale per hit come “Life Goes On” e “Miss You”.