Gatto sale sul palco e interrompe lo spettacolo di "Romeo e Giulietta", il video diventa virale

Un gattino ha rubato la scena durante lo spettacolo “Romeo e Giulietta”, di William Shakespeare, messo in scena dall’Imperial Russian Ballet Company a Smirne, in Turchia. L’animale è salito sul palco proprio nel momento più drammatico, mentre Romeo giace senza vita a terra e Giulietta si dispera. Nel video, pubblicato su Instagram dalla protagonista Tanya Borger, si vede quest’ultima che cerca di portare avanti la rappresentazione e di spostare il ballerino brasiliano Pedro Seara mentre il gatto gioca con i suoi capelli.